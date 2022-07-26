Парковать автомобиль на тротуаре можно, но с соблюдением определенных условий.

В условиях отсутствия в городах мест для парковки, водители паркуются, где только могут. Некоторые с соблюдением требований закона, а некоторые вынуждены нарушать.

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Часто дороги населенного пункта такие узкие, что не дают возможности даже припарковать авто на краю проезжей части. Свободными остаются лишь тротуары.

Иногда есть специальные знаки, которые позволяют парковаться на тротуаре. Но в большинстве случаев такие "разрешающие" знаки отсутствуют.

Обычно парковка на тротуаре это вынужденная необходимость из-за отсутствия свободных парковочных мест.

Во многих украинских городах работают инспекторы по парковке. Инспекторы проводят свой рабочий день именно в поиске тех автомобилей, которые запарковали с нарушением правил. Их не интересует вопрос увеличения количества парковочных мест. Их интересует лишь количество постановлений о наложении штрафов.

При этом, бытует общее мнение, что на тротуарах автомобилям парковаться запрещено, поскольку тротуары предназначены только для пешеходов. Однако это не так. Стоянка для определенных типов транспортных средств на тротуарах разрешена, но с соблюдением определенных условий.

Что предусмотрено правилами

В соответствии с п. 1.10 ПДД тротуар – это элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, который прилегает к проезжей части или отделен от нее газоном.

Согласно п. п."б" п. 15.10 ПДД Стоянка запрещается на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками).

В то же время в соответствии с 15.6 ПДД разрешается стоянка легковых автомобилей и мотоциклов в местах, обозначенных дорожными знаками 5.38 (место для стоянки), 5.39 (зона стоянки), установленными с одной из табличек 7.6.2, 7.6.3, 7.6.5 – только способом, обозначенным на табличке.

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Однако, если отсутствуют какие-либо из указанных "разрешающих" знаков, закон также разрешает стоянку на тротуаре, но только для легковых автомобилей и мотоциклов и при определенных условиях.

А именно, в соответствии с п. п. "в" п. 15.10 ПДД стоянка запрещается на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м.

Выводы

Таким образом, правила позволяют парковаться легковым автомобилям и мотоциклам на тротуарах при отсутствии специальных "разрешающих" знаков.

Однако главными условиями для такой парковки является парковка на краю тротуара и оставление на тротуаре 2-х метров для свободного движения пешеходов.

Напомним: нарушение правил стоянки предусматривает 340 грн. штрафа (ч. 1 ст. 122 КУоАП). Если автомобиль припаркован так, что создает препятствия движению пешеходов, то штраф составляет 680 грн (ч. 3 ст. 122 КУоАП).