Система "Гарпун" покликана об'єднати інформацію про розшук транспортних засобів і номерних знаків в єдиному інформаційному просторі.

МВС має намір сформувати і забезпечити ведення інформаційної підсистеми (далі – ІП) "Гарпун" інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" для оперативного реагування та прийняття рішень про розшуку ТЗ та номерних знаків у межах кримінального, виконавчого виробництв, виробництв у справах про адмінправопорушення, ОРД, а також за ухвалою слідчого судді, суду.

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Відповідний наказ № 497 був прийнятий 13 червня 2018 року.

ІП "Гарпун" створена для:

об'єднання інформації про розшук ТЗ та номерних знаків в єдиному інформаційному просторі з використанням сучасних інформаційних технологій, комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання;

забезпечення оперативного реагування посадовими особами органів поліції про розшук ТЗ та номерних знаків;

моніторингу часових потоків даних про номерні знаки, що надходять із систем відеофіксації, на предмет їх розшуку, одночасного знаходження на різних ТЗ (номерні знаки-двійники), використання номерних знаків, які за даними ЄДР МВС знищені;

взаємодії з державними та приватними виконавцями в ході розшуку ТЗ боржника у виконавчому провадженні.

Облік об'єктів ведеться за наступними категоріями:

орієнтування про незаконне заволодіння ТЗ;

орієнтування про залишення ТЗ місця ДТП;

орієнтування про залишення ТЗ місця скоєння іншого правопорушення;

орієнтування оперативне про ТЗ;

евакуйовані ТЗ;

розшук ТЗ у зв'язку з незаконним заволодінням;

розшук ТЗ, що залишило місце ДТП;

розшук ТЗ в інших кримінальних правопорушеннях;

розшук ТЗ боржника державним виконавцем;

розшук ТЗ боржника приватним виконавцем;

розшук викраденого номерного знака;

розшук втраченого номерного знака;

знищені номерні знаки.

Нагадаємо, що поліція дістає радари TruCam та готується до контролю швидкості