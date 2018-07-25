Система "Гарпун" покликана об'єднати інформацію про розшук транспортних засобів і номерних знаків в єдиному інформаційному просторі.
МВС має намір сформувати і забезпечити ведення інформаційної підсистеми (далі – ІП) "Гарпун" інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" для оперативного реагування та прийняття рішень про розшуку ТЗ та номерних знаків у межах кримінального, виконавчого виробництв, виробництв у справах про адмінправопорушення, ОРД, а також за ухвалою слідчого судді, суду.
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Відповідний наказ № 497 був прийнятий 13 червня 2018 року.
ІП "Гарпун" створена для:
- об'єднання інформації про розшук ТЗ та номерних знаків в єдиному інформаційному просторі з використанням сучасних інформаційних технологій, комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання;
- забезпечення оперативного реагування посадовими особами органів поліції про розшук ТЗ та номерних знаків;
- моніторингу часових потоків даних про номерні знаки, що надходять із систем відеофіксації, на предмет їх розшуку, одночасного знаходження на різних ТЗ (номерні знаки-двійники), використання номерних знаків, які за даними ЄДР МВС знищені;
- взаємодії з державними та приватними виконавцями в ході розшуку ТЗ боржника у виконавчому провадженні.
Облік об'єктів ведеться за наступними категоріями:
- орієнтування про незаконне заволодіння ТЗ;
- орієнтування про залишення ТЗ місця ДТП;
- орієнтування про залишення ТЗ місця скоєння іншого правопорушення;
- орієнтування оперативне про ТЗ;
- евакуйовані ТЗ;
- розшук ТЗ у зв'язку з незаконним заволодінням;
- розшук ТЗ, що залишило місце ДТП;
- розшук ТЗ в інших кримінальних правопорушеннях;
- розшук ТЗ боржника державним виконавцем;
- розшук ТЗ боржника приватним виконавцем;
- розшук викраденого номерного знака;
- розшук втраченого номерного знака;
- знищені номерні знаки.
Нагадаємо, що поліція дістає радари TruCam та готується до контролю швидкості