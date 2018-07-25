Проблема з нерозмитненими авто в Україні викликана військовими діями на Донбасі. Так вважає директор департаменту комунікації міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Про це Артем Шевченко заявив в ефірі одного з телеканалів. “Я б хотів нагадати дуже важливу деталь, про які всі забувають. Цей процес став можливим в 2014 році, а саме весна-літо. Процес ввезення і такого, ліберального ставлення, пов'язаний з війною. Багато машин завозилися для фронту і перемоги, а потім ділки, які зрозуміли, що відкрилася щілина, що митники не настільки прискіпливо до цього ставляться, особливо, якщо сказати, що везеш на фронт ... До 2014 року такої проблеми не було. Наскільки цинічно ті, хто цей бізнес очолили, поставилися до цієї ситуації”, - заявив Шевченко.

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“Але потім ці ділки цей бізнес фактично очолили почали на цьому заробляти і наситили за останні роки такими машинами ринок”, - додав він.