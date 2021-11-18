МВС витратило 109 мільйонів гривень з коштів платників податків на обладнання і софт для системи автофіксації порушень ПДР.

ДУ "Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України" 11 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ "АйТі-Солюшнс" модернізацію свого дата-центру вартістю 108,92 млн грн. Про це повідомляється у системі "Прозорро".

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За три місяці силовикам поставлять обладнання та програмне забезпечення для модернізації Центру обробки даних "Системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі".

Виробниками є компанії "Cisco", "F5 Networks", "NetApp", "HPE" і "ATEN" (США). При цьому в додатку до договору із технічними вимогами всюди зазначено "або еквівалент". Ціна угоди виявилась на 3% нижчою від очікуваної вартості закупівлі у 112,00 млн грн.