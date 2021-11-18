МВД потратило 109 миллионов гривен из средств налогоплательщиков на оборудование и софт для системы автофиксации нарушений ПДД.

ГУ "Центр инфраструктуры и технологий Министерства внутренних дел Украины" 11 ноября по результатам тендера заказала ООО "Айти-Солюшнс" модернизацию своего дата-центра стоимостью 108,92 млн грн. Об этом сообщается в системе "Прозорро".

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За три месяца силовикам поставят оборудование и программное обеспечение для модернизации Центра обработки данных "Системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме".

Производителями являются компании "Cisco", "F5 Networks", "NetApp", "HPE" и "ATEN" (США). При этом в приложении к договору с техническими требованиями везде указано "или эквивалент". Цена сделки оказалась на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 112,00 млн грн.