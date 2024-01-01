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Михайло Федоров: 90% послуг для водіїв буде цифровізовано у 2025 році

Майже всі державні послуги для водіїв будуть переведені у цифровий формат – необхідність відвідування сервісних центрів МВС значно скоротиться.
90% державних сервісів для водіїв буде цифровізовано у 2025 році - Auto24
Євген Гудущан
logo7 лютого, 17:10
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Справжню революцію в послугах для водіїв пообіцяв віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своїй колонці для Rbc.ua.

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“Маємо амбітні плани в роботі з Міністерством внутрішніх справ. Це буде справжня революція в послугах для водіїв і цифрова реформа ГСЦ. У Дії вже доступні найактуальніші сервіси – від шерингу авто до сплати штрафів”, - пише Михайло Федоров.

За словами урядовця планується цифровізувати 90% послуг для водіїв протягом цього року. Зокрема:

  • розширити можливості перереєстрації авто;
  • додати можливість змінити “техпаспорт”;
  • внести зміни щодо зберігання номерних знаків;
  • зареєструвати авто після розмитнення тощо.
#Законодавство #Новини