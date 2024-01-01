Михайло Федоров: 90% послуг для водіїв буде цифровізовано у 2025 році

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Справжню революцію в послугах для водіїв пообіцяв віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своїй колонці для Rbc.ua.
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“Маємо амбітні плани в роботі з Міністерством внутрішніх справ. Це буде справжня революція в послугах для водіїв і цифрова реформа ГСЦ. У Дії вже доступні найактуальніші сервіси – від шерингу авто до сплати штрафів”, - пише Михайло Федоров.
За словами урядовця планується цифровізувати 90% послуг для водіїв протягом цього року. Зокрема:
- розширити можливості перереєстрації авто;
- додати можливість змінити “техпаспорт”;
- внести зміни щодо зберігання номерних знаків;
- зареєструвати авто після розмитнення тощо.