Михайло Федоров: 90% послуг для водіїв буде цифровізовано у 2025 році

Справжню революцію в послугах для водіїв пообіцяв віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своїй колонці для Rbc.ua.

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“Маємо амбітні плани в роботі з Міністерством внутрішніх справ. Це буде справжня революція в послугах для водіїв і цифрова реформа ГСЦ. У Дії вже доступні найактуальніші сервіси – від шерингу авто до сплати штрафів”, - пише Михайло Федоров.

За словами урядовця планується цифровізувати 90% послуг для водіїв протягом цього року. Зокрема: