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Михаил Федоров: 90% услуг для водителей будет цифровизировано в 2025 году

Почти все государственные услуги для водителей будут переведены в цифровой формат – необходимость посещения сервисных центров МВД значительно сократится.
90% государственных сервисов для водителей будет цифровизировано в 2025 году - Auto24
Евгений Гудущан
logo7 февраля, 17:10
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Настоящую революцию в услугах для водителей пообещал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своей колонке для Rbc.ua.

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“Имеем амбициозные планы в работе с Министерством внутренних дел. Это будет настоящая революция в услугах для водителей и цифровая реформа ГСЦ. В Дії уже доступны самые актуальные сервисы – от шеринга авто до уплаты штрафов”, - пишет Михаил Федоров.

По словам чиновника планируется цифровизировать 90% услуг для водителей в течение этого года. В частности:

  • расширить возможности перерегистрации авто;
  • добавить возможность изменить “техпаспорт”;
  • внести изменения по хранению номерных знаков;
  • зарегистрировать авто после растаможки и тому подобное.
#Законодательство #Новости