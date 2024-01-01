Михаил Федоров: 90% услуг для водителей будет цифровизировано в 2025 году

Настоящую революцию в услугах для водителей пообещал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своей колонке для Rbc.ua.

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“Имеем амбициозные планы в работе с Министерством внутренних дел. Это будет настоящая революция в услугах для водителей и цифровая реформа ГСЦ. В Дії уже доступны самые актуальные сервисы – от шеринга авто до уплаты штрафов”, - пишет Михаил Федоров.

По словам чиновника планируется цифровизировать 90% услуг для водителей в течение этого года. В частности: