Як повідомив на своїй сторінці в Facebook Остап Семерак, Міністр екології та природних ресурсів України, його не влаштовують прийняті Верховною Радою закони про нові акцизи.

Наводимо його коментарі щодо прийнятих 8 листопада законів.

"Я не про розміри акцизів і розмитнення. Я – про навколишнє середовище. У гонитві за дешевими авто і полум'яними дискусіями його проігнорували. Я попереджав багато разів, до чого може привести масове ввезення на територію України морально та фізично застарілих авто з ЄС. Ми підготували поправки в обидва законопроекти – ключові з них не були враховані.

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Ми пропонували хоча б встановити зараз належний екологічний коефіцієнт для авто стандарту нижче Євро-4 і навіть ці компромісні поправки не були враховані. Хоча я особисто за те, щоб на українських дорогах їздили автомобілі виключно стандарту Євро-6.

Або хтось ще не знає, що громадяни ЄС масово продають автомобілі, які не відповідають стандарту Євро-5 і Євро-6, а інакше доводиться платити високі штрафи? Іноді вони досягають 1 тис євро на місяць. Так само не враховані пропозиції звільнити до 2020 року від ПДВ і акцизу ввезення електромобілів в Україну.

З одного боку беремо на себе міжнародні зобов'язання в екологічній сфері з регулювання того ж змісту шкідливих речовин у вихлопних газах, а з іншого – за рахунок цього мотлоху (так, автохламу завезено таки багато) збільшується техногенне навантаження на навколишнє середовище і наші з вами легені .

Повторюся, що забруднюючі речовини не перевіряють соціальний статус і паспорт. Ми всі дихаємо одним повітрям, п'ємо воду з одних джерел, вживаємо продукцію, вирощену на одних полях і городах. Вважаю, що на даному етапі це вирок і для суспільства, і для парламентаріїв".