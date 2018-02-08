Держінспектора, котрий пропускав в Україну автомобілі на європейський реєстрації, судили за трьома кримінальними статтями. Він визнав свою вину і тепер змушений вплатити штраф на користь держави.

Держінспектор при виконані службових обов’язків був співучасником схеми з незаконного ввозу на територію України автомобілів на європейській реєстрації. Оформлення автомобілів в режимі тимчасового ввезення здійснювалося на осіб, котрі не мали жодного стосунку до цих транспортних засобів. Згодом ці транспортні засоби передавались для використання в особистих цілях громадянами України.

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Суд дійшов висновку, що співробітник митниці порушив три статті кримінального законодавства (ч.1 ст.368, ст.27 ч.2 ст.369-2, ч.1 ст.366 КК України). Обвинувачений цілком та повністю визнав провину у вчиненні інкримінованих злочинів й погодився на затвердження угоди про визнання винуватості. Згідно з нею, митник сплатить до бюджету 25,5 тис. грн. і позбавляється права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаної з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на два роки.

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Нагадаємо, що за даними ДФС на території України зараз знаходиться 425,4 тис. авто з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – понад 246 тис. автомобілів. У 2017 році в Україну було ввезено понад 958,5 тиcяч автомобілів з іноземною реєстрацією, 209,6 тисяч з них ввезені в режимі «транзиту», майже 748,9 тисяч - в режимі «тимчасового ввезення».