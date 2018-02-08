В столиці України триває встановлення дванадцяти світлодіодних інформаційних табло, що будуть інформувати водіїв про загруженість київських доріг.

Слітлодіодні табло будуть встановлені на найбільш згружених ділянках доріг. На нрих буде виводитися інформація про поточну ситуацію на дорогах, зміни в організації дорожнього руху та інші важливі дані.

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«Такі табло справді зручні для водіїв. Адже вони привертають увагу, не відволікаючи від дороги. Вони були б доречні на більшості вуличних мереж. Зараз ми встановлюємо їх там, де рух найбільш інтенсивний – на Європейській площі, перетині вулиць Бойчука-Бастіонної та Мельникова-Герцена. Світлодіодні табло допомагають упорядкувати рух завдяки кращому інформуванню водіїв», – вважає заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

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Перше інформаційне табло встановили у 2008 році, В 2017 році їх закупили 12. Усі вони будуть підключені до центрального пункту управління автоматизованої системи керування дорожнього руху (АСКДР) Центру організації та безпеки дорожнього руху.