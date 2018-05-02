Митники не пропустили майже новий Mercedes-Benz G-Class митна вартість якого згідно наданих документів складала майже вдвічі менше, ніж його реальна ринкова вартість.

Співробітниками Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС під час проведення контрольних заходів у зоні діяльності Львівської митниці ДФС попереджено факт незаконного ввезення на митну територію України елітного транспортного засобу з порушення митних правил.

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Так, до відділу митного оформлення «Скнилів» митного поста «Західний» Львівської митниці ДФС, громадянином України задекларовано транспортний засіб Mercedes-Benz моделі G350d Limited Edition, як такий, що був у використанні та має технічні пошкодження. Відповідно до поданих громадянином документів, вартість автомобіля визначено 49 тис. євро.

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Разом з тим, на підставі отриманої Департаментом організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії оперативної інформації від німецьких колег та проведеного митного огляду встановлено невідповідність заявлених даних щодо технічного стану та реальна вартість вказаного автомобіля в свою чергу складає близько100 тис. євро. Сума недоборів митних платежів становить 500 тис. гривень.

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На даний час Львівською митницею ДФС складено протокол про порушення митних правил за статтею 483 Митного кодексу України. Автомобіль вилучено на склад митниці.