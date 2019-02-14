ДФС відкрито телефонну "гарячу лінію" щодо цінової інформації на транспортні засоби з іноземною реєстрацією

На виконання доручення Президента України Державна фіскальна служба запустила багатоканальну телефонну “гарячу лінію” щодо цінової інформації на транспортні засоби, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

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Телефон call-центру: (044) 481-19-61

Для отримання телефонної консультації потрібно повідомити VIN-код автомобіля та календарний рік випуску. Сall-центр працює щоденно з 9.00 до 21.00 синхронно з відділами митного оформлення митниць ДФС.