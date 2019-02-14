ГФС открыло телефонную "горячую линию" относительно ценовой информации на транспортные средства с иностранной регистрацией

На выполнение поручения Президента Украины Государственная фискальная служба запустила многоканальную телефонную “горячую линию” относительно ценовой информации на транспортные средства, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

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Телефон call-центра: (044) 481-19-61

Для получения телефонной консультации нужно сообщить VIN-код автомобиля и год выпуска. Сall-центр работает ежедневно с 9:00 до 21:00 синхронно с отделами таможенного оформления таможен ГФС.