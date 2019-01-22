Окрім того, вона порекомендувала активістам зібрати сніг та бруд з вулиці.

Черговий рейд активістів "ЗупиниЛося" проходив в легендарному місці Києва — радіоринку на Кардачах. Тут завжди автомобілі запарковані буквально один на одному. Хоча недалеко є вільні паркомісця та величезна парковка. Втім, люди вперто зупиняються на смузі громадського транспорту. І тролейбуси змушені об'їжджати їх через другу смугу.

Цього разу погроз та конфліктів було небагато, але всі вони були комічні. А деяких порушників оштрафувала поліція.

Нагадаємо, що у Києві набирають паркувальників з вищою освітою.