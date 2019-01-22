Кроме того, она порекомендовала активистам собрать снег и грязь с улицы.

Очередной рейд активистов "ЗупиниЛося" проходил в легендарном месте Киева — радиорынке на Кардачах. Здесь всегда автомобили запаркованы буквально друг на друге. Хотя недалеко есть свободные паркоместа и огромная парковка. Впрочем, люди упорно останавливаются на полосе общественного транспорта. И троллейбусы вынуждены объезжать их через вторую полосу.

На этот раз угроз и конфликтов было немного, но все они были комичны. А некоторых нарушителей оштрафовала полиция.

Напомним, что в Киеве набирают парковщиков с высшим образованием.