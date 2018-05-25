На одометрі усього 79 км пробігу. Вартість вже перевалила за $71 000.

На eBay виставлено на продаж Buick Grand National 1987 року випуску з пробігом 79 км. Стан автомобіля – бездоганний. Не дивно, що вартість на торгах вже перевищила 70 тисяч доларів.

Серія Grand National є спецверсією моделі Buick Regal. Автомобілі з позначкою Grand National з’явилась у другому поколінні моделі і випускались з 1982 по 1987 рік.

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Як зазначено у оголошенні, протягом останніх трьох десятиліть автомобіль “регулярно запускався та обслуговувався, аби підтримувати рівень технічних рідин. Оригінальні пломби збережено”. Навіть оригінальні шини досі тримають тиск!

Для тридцятилітнього автомобіля Grand National має прекрасне оснащення: круїз-контроль, електросклопідйомники та обігрів заднього скла, Hi-Fi аудіо, електрорегульовані дзеркала та панорамний дах. Купе оснащено 3,8-літровим V8 потужністю у 175 кінських сил, що поєднується з автоматичною коробкою передач. Автомобіль має топову комплектацію з цифровою панеллю приладів.

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Продавець повідомляє у описі лоту, що автомобіль має кілька недоліків, включаючи відсутній акумулятор та недостатній тиск у газових опорах капоту, котрі тримають його вагу лише короткий час. На момент написання цієї статті на Buick Grand National зроблено більше 60 ставок, ціна становить 71 тисячу доларів, а до завершення торгів лишилось два дні.

Нагадаємо, минулого року пара Buick Grand National, з пробігом у 2250 км на двох, було продано за 200 тисяч доларів. Тож цей Grand National може піти з молотка як мінімум за 100 тисяч доларів.

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