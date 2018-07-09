На підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України буде виділено 75 млн. євро. Кошти будуть отримані від Європейського інвестиційного банку.

В рамках Двадцятого Саміту «Україна – ЄС» між Україною та Європейським інвестиційним банком підписано фінансову угоду у рамках проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України». Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

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“Проектом передбачено впровадження заходів, які спрямовані: на зниження рівня смертності, травматизму на територіях міст, на зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та зниження рівня тяжкості їх наслідків, на створення безпечних умов пересування для учасників дорожнього руху, на підвищення комфорту пересування містом для пасажирів громадського транспорту, пішоходів, велосипедистів, водіїв, на ліквідацію місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та ділянок з підвищеною аварійністю, на усунення системних проблем і прогалин у забезпеченні безпеки дорожнього руху в Україні. Проект буде реалізовано у містах Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Київ, Кам’янець-Подільський. Дякую нашим європейським партнерам ЄІБ за підтримку! Реформи NON-STOP!” - зазначив Геннадій Зубко.