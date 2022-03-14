Автомобілі вилучають як у підприємств, так і у громадян. Робота у цьому напрямку продовжується.

У Чернівецькій області на потреби збройних сил вилучили приблизно 300 автівок та техніки. Це машини як підприємств, так і фізичних осіб. Конфісковують техніку згідно з законом про мобілізацію. Про це повдомив полковник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Сорокопуд.

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Техніку вилучають і використовують для потреб оборони. Це можуть бути машини державних органів, підприємств, організацій та фізичних осіб.

Для такого вилучення є підстави: законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” визначено поняття “військово-транспортний обов‘язок”. Він встановлюється з метою забезпечення ЗСУ та інших військових формувань транспортними засобами, які перебувають у власності державних органів, підприємств, організацій та фізичних осіб.

Для вилучення техніки працівниками підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, вручають часткові наряди. Це документ, який підписаний головою відповідної РВА спільно із начальником ТЦК та СП.

Під час дії воєнного стану часткові наряди для вилучення техніки вручаються і власникам транспортних засобів, фізичним особам. Вони зобов’язані ці автівки доставити у місце, визначене начальником ТЦК та СП, зокрема, до пункту попереднього збору техніки.

Наразі вже вилучено і направлено на потреби Збройних Сил України та інших військових формувань близько 300 одиниць різноманітної техніки. Робота у цьому напрямку триває.