Автомобили изымают как у предприятий, так и у граждан.

В Черновицкой области на нужды Вооруженных сил изъяли примерно 300 автомобилей и техники. Это машины как предприятий, так и физических лиц. Конфискуют технику согласно закону о мобилизации. Об этом сообщил полковник областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Игорь Сорокопуд.

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Технику изымают и используют для нужд обороны. Это могут быть машины государственных органов, предприятий, организаций и физических лиц.

Для такого изъятия есть основания: законом Украины ”О мобилизационной подготовке и мобилизации” определено понятие ”военно-транспортная обязанность". Оно устанавливается с целью обеспечения ВСУ и других военных формирований транспортными средствами, которые находятся в собственности государственных органов, предприятий, организаций и физических лиц.

Для изъятия техники работниками предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, вручают частичные наряды. Это документ, который подписан главой соответствующей РВА совместно с начальником ТЦК и СП.

Во время действия военного положения частичные наряды для изъятия техники вручаются и владельцам транспортных средств, физическим лицам. Они обязаны эти машины доставить в место, определенное начальником ТЦК и СП, в частности, в пункт предварительного сбора техники.

Сейчас уже изъято и направлено на нужды Вооруженных сил Украины и других военных формирований около 300 единиц разнообразной техники. Работа в этом направлении продолжается.