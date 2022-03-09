Сейчас во время войны военные действительно имеют право изымать собственность граждан. Но при этом требуется четкое выполнение ряда требований.

24 февраля 2022 года указом Президента № 64/2022 в Украине на 30 суток введено военное положение. В этот период среди населения распространяется страх по поводу появления у военных неограниченных прав на отчуждение имущества граждан.

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Жители обеспокоены, что передвижение на частном транспорте в любой момент может завершиться изъятием автомобиля для оборонных нужд государства.

И действительно, война в стране побуждает органы власти к принятию оперативных мер по преодолению внешнего врага. В таких условиях права граждан могут испытывать определенные ограничения.

Есть ли повод для волнения?

В условиях военного положения военное командование может осуществлять, в частности, принудительное отчуждение (реквизицию) имущества, находящегося в частной собственности жителей, согласно ст.41 Конституции Украины, ст.353 ГК Украины, ст.8 ЗУ "О правовом режиме военного положения" (далее - Закон 389) и ст.3 ЗУ "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения" (далее - Закон 4765).

Из анализа норм законодательства вытекают 4 обязательных условия для реквизиции имущества:

Во-первых, отчуждение имущества частных лиц может производиться исключительно на возмездной основе, с предварительным или последующим возмещением его стоимости. Безвозмездное изъятие касается только имущества государственной собственности (ст.1 и 9 Закона 4765).

Во-вторых, решение может приниматься исключительно высшим командованием Вооруженных сил Украины или отдельно определенных подразделений (ст.3 Закона 389) и по согласованию с государственной администрацией. Без согласования допускается принятие решения только в местах боевого столкновения (ст.4 Закона 4765). Примечание: Начальник патруля, старший часовой, командир отряда территориальной обороны и т.п., не наделены таким правом.

В-третьих, реквизиция осуществляется с четким документальным оформлением сделки. Момент изъятия удостоверяется подписанием акта установленного образца с указанием оснований, признаков имущества, размера выплаченной компенсации и т.п. (ст.7 Закона 4765).

В-четвертых, перед отчуждением осуществляется оценка рыночной стоимости имущества, оригинал заключения о которой предоставляется собственнику. Размер оценки может быть обжалован в суде (ст.8 Закона 4765).



Следовательно, власть не ставит своей целью тотальное лишение имущества жильцов, а подобное возможно только в исключительных случаях. Намерения лиц по изъятию авто с нарушением одного из 4-х условий незаконны. Такие действия не отражают политического курса государства и со стороны его служащих совершаться не могут.

В то же время, государство не в состоянии гарантировать надлежащее поведение членов военизированных формирований противника и недобросовестных жителей. В таких условиях действия инициатора являются самовольными, а применение принуждения – уголовно наказуемым.

Если указанная ситуация все же возникла, рекомендуется проследить соблюдение 4-х описанных условий. В частности, тщательное внимание следует уделить оформлению акта о принудительном отчуждении имущества. Экземпляр акта и вывод об оценке следует хранить у себя для получения компенсации или возврата имущества в будущем. После прекращения военного положения вопрос решается через военный комиссариат.

Вывод:

Даже в условиях войны есть свои правила, последовательность действий и гарантии их соблюдения со стороны страны. Отчуждение имущества допускается только в исключительных случаях, по предварительному решению конкретных лиц, обязательно на возмездной основе и с четким документальным оформлением. Без соблюдения указанных правил принудительное изъятие транспорта влечет уголовную ответственность. Законное же изъятие автомобиля для военных нужд непосредственно на дороге, во время перемещения частных лиц, технически невозможно.