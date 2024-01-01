На дорогах з’явилось ще 40 камер контролю швидкості: де вони розташовані

З 24 березня на автомобільних дорогах країни запрацювало ще 40 комплексів фіксації порушень правил дорожнього руху. 36 із них встановлені у нових місцях, а 4 прилади відновили роботу. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
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У Львові два прилади, які наразі фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів:
- просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 (напрямок спрямування приладу вул. Стрийська)
- просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 (напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини)
Розташування нових комплексів автофіксації:
Львів
- вул. Любінська, 92 (напрямок спрямування приладу вул. Виговського)
Волинська область
- 74 км+273 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Володимир)
- 76 км+247 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. Будятичі)
- 125 км+475 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)
- 119 км+027 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)
- 64 км+946 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу вул. Народна, с-ще Торчин)
- 101 км+613 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)
Дніпропетровська область
- 423 км+643 автодороги Н-08 (напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя)
Павлоград:
- вул. Дніпровська, 409 (напрямок спрямування приладу вул. Відродження)
- вул. Дніпровська, 16 (напрямок спрямування приладу вул. Кооперативна)
Житомирська область
- 167 км+547 автодороги М-21 (напрямок спрямування приладу м. Житомир)
- 230 км+919 автодороги М-21 (напрямок спрямування приладу м. Бердичів)
Закарпатська область
- 807 км+021 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Барвінок)
- 749 км+346 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Голубине)
м. Ужгород
- вул. Собранецька, 152 (напрямок спрямування приладу вул. Верховинська)
Івано-Франківська область
Калуш:
- просп. Лесі Українки, 27 (напрямок спрямування приладу вул. Дзвонарська)
- вул. Богдана Хмельницького, 19 (напрямок спрямування приладу вул. Тихого)
Київська область
- 14 км+116 автодороги Р-01 (напрямок спрямування приладу м. Обухів)
- 101 км+350 автодороги М-03 (напрямок спрямування приладу м. Харків)
- 49 км+700 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Калинівка)
- 27 км+371 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ)
- 28 км+518 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу с. Лютіж)
Миколаївська область
- 139 км+684 автодороги М-14 (напрямок спрямування приладу с. Костянтинівка)
Одеська область
- 125 км+949 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)
- 190 км+050 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)
- 229 км+530 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)
- 237 км+550 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)
- 271 км+315 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)
- 39 км+423 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)
- 17 км+125 автодороги М-28 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)
- 16 км+729 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу с. Маяки)
Тернопільська область
- 303 км+307 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Тернопіль)
- 0 км+738 автодороги Р-41 (напрямок спрямування приладу вул. Джерельна, м. Тернопіль)
- 374 км+935 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Тернопіль)
Черкаська область
- 548 км+324 автодороги М-30 (напрямок спрямування приладу с. Паланка)
- 547 км+816 автодороги М-30 (напрямок спрямування приладу м. Умань)
Чернігівська область
- 6 км+801 автодороги Р-56 (напрямок спрямування приладу м. Чернігів)
Чернігів:
- перехрестя просп. Миру та вул. Лісковицька (напрямок спрямування приладу вул. Урочище Святе)
- вул. Шевченка, 101 (напрямок спрямування приладу просп. Левка Лук’яненка)
- вул. Шевченка, 114 (напрямок спрямування приладу вул. Кільцева)
Розташування всіх комплексів можна переглянути тут.