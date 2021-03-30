У столиці тривають роботи з реконструкції та ремонту доріг. Новий асфальт вже з’явився на вул. Милославській. Незабаром обіцяють відремонтувати ще кілька вулиць.

На частині вулиці Милославської дорожники вже влаштували нижній шар покриття площею 9 тис. кв. м. Продовжується також оновлення й посилення основи дороги. Про це повідомляє КК “Київавтодор”.

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На Індустріальному шляхопроводі дорожні служби залили частину монолітної залізобетонної плити. Триває робота із в’язання нового армованого каркасу на інших ділянках споруди.

На вулиці Борщагівській завершують монтаж бордюрного каменю. Розпочали дорожники знімати старе асфальтове покриття. Зокрема, на ділянці між пров. Політехнічним і вул. Янгеля. Триває ремонт оглядових колодязів системи зливостоків.

На Пейзажній алеї з’являється нове мощення з гранітних ФЕМ. Бруківку монтують на монолітну бетонну плиту. Ремонтують і підпірні стінки вздовж схилу.

Нові опори освітлення встановлюють на просп. С. Бандери. Також на цій магістралі монтують бордюрний камінь.

Найближчим часом розпочнуть капітальний ремонт частини Кільцевої дороги (автошлях Т-1027), вул. Льва Толстого (від вул. Липківського до вул. Тарасівської), шляхопроводу на вул. Льва Толстого над залізницею, вул. Івана Франка, продовження робіт на вул. Чорнобильській.