В столице продолжаются работы по реконструкции и ремонту дорог. Новый асфальт уже появился на ул. Милославской. Вскоре обещают отремонтировать еще несколько улиц.

На части улицы Милославской дорожники уже устроили нижний слой покрытия площадью 9 тыс. кв. м. Продолжается также обновление и усиление основания дороги. Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

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На Индустриальном путепроводе дорожные службы залили часть монолитной железобетонной плиты. Продолжается работа по вязанию нового армированного каркаса на других участках сооружения.

На улице Борщаговской завершают монтаж бордюрного камня. Дорожники начали снимать старое асфальтовое покрытие. В частности, на участке между пер. Политехническим и ул. Янгеля. Продолжается ремонт смотровых колодцев системы ливнестоков.

На Пейзажной аллее появляется новое мощение из гранитных ФЭМ. Мостовую монтируют на монолитную бетонную плиту. Ремонтируют и подпорные стенки вдоль склона.

Новые опоры освещения устанавливают на ул. С. Бандеры. Также на этой магистрали монтируют бордюрный камень.

В ближайшее время начнут капитальный ремонт части Кольцевой дороги (автодорога Т-1027), ул. Льва Толстого (от ул. Липкивского до ул. Тарасовской), путепровода на ул. Льва Толстого над железной дорогой, ул. Ивана Франко, продолжение работ на ул. Чернобыльской.