На Миколаївщині виявили нелегальну АЗС

У Миколаївській області проводять заходи з протидії незаконному обігу пального та діяльності нелегальних автозаправних станцій. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Податкова служба регіону основі здійснює контроль за дотриманням вимог українського законодавства у сфері виробництва та реалізації пального, а також реагує на факти торгівлі, яку податківці вважають нелегальною.

Виявлені порушення під час перевірки

Фахівці управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Миколаївській області провели перевірку однієї з автозаправних станцій. У ході перевірки було встановлено реалізацію пального без наявності документів дозвільного характеру та без видачі розрахункових документів споживачам.

З’ясовано, що діяльність АЗС здійснювалася без державної реєстрації суб’єкта господарювання та без ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, що є прямим порушенням вимог українського законодавства.

Фінансові санкції та передача матеріалів до поліції

За результатами контрольно-перевірочних заходів до суб’єкта господарювання буде застосовано штрафні санкції на суму понад 400 тисяч гривень.

Крім того, з метою припинення незаконної діяльності та недопущення подальших порушень, податковою службою подано заяву до головного управління національної поліції України в Миколаївській області. До матеріалів додано письмові пояснення для вжиття заходів реагування та складання протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Законодавчі вимоги та відповідальність

У ГУ ДПС наголошують, що діяльність у сфері обігу та реалізації пального дозволена виключно за наявності низки необхідних документів. Зокрема, відповідно до частини 2 статті 29 Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-IX, роздрібна торгівля пальним може здійснюватися лише за наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Водночас пункт 22 статті 73 цього ж закону передбачає відповідальність за роздрібну торгівлю пальним без ліцензії у вигляді штрафу в розмірі 45 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного податкового року.

Контроль та тиск на бізнес

Податкова служба зазначає, що контрольні заходи проводяться з урахуванням рішень РНБО щодо запровадження мораторію на безпідставні перевірки та втручання у діяльність бізнесу. Перевірки здійснюються на основі ризик-орієнтованого підходу та за наявності високого ступеня ризику порушень.

Боротьба з нелегальним продажем пального на території Миколаївської області триває, а податкова служба закликає суб’єктів господарювання працювати виключно в межах правового поля.