Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне

Закон №11256-2 про підвищення акцизів підписано. Положення закону визначає, що він набирає чинності 01 вересня. Фактично він почне діяти, коли його опублікують в офіційному виданні. Це або сьогодні або завтра, повідомив у своєму телеграм каналі Ярослав Железняк.

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За підрахунками нардепа впровадження такого закону обійдеться українцям у досить велику суму. «Ціна питання на місяць 2,68 млрд грн. Тобто кожен день затягування коштує 90 млн грн в бюджет», - пише Ярослав Железняк.

На думку нардепа, кілька днів «затягування» вже завдавати збитків держбюджету. «Закон має бути підписаний і опубліковано. Відповідно це станеться не раніше скоріш за все 03 вересня. Мінімум 3-и дні на 90 млн = 270 млн грн, які втратив бюджет», - підрахував кошти платників податків Ярослав Железняк.

Підписаний закон передбачає поетапне збільшення ставок акцизу. На першому етапі, за підрахунками експертів «Нафторинку», ціни на пальне зростуть наступним чином:

бензин: на 1,58 грн/л;

дизель: на 2,07 грн/л;

газ: на 5,22 грн/л.

Надалі податковий тиск зростатиме за передбаченим у новому законі графіком.