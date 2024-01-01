Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо

Закон №11256-2 о повышении акцизов подписан. Положение закона определяет, что он вступает в силу 01 сентября. Фактически он начнет действовать, когда его опубликуют в официальном издании. Это или сегодня или завтра, сообщил в своем телеграмм канале Ярослав Железняк.

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По подсчетам нардепа внедрение такого закона обойдется украинцам в достаточно большую сумму. "Цена вопроса в месяц 2,68 млрд грн. То есть каждый день затягивания стоит 90 млн грн в бюджет", - пишет Ярослав Железняк.

По мнению нардепа несколько дней "затягивания" уже наносить ущерб госбюджету. "Закон должен быть подписан и опубликован. Соответственно это произойдет не раньше скорее всего 03 сентября. Минимум 3-и дня на 90 млн = 270 млн грн, которые потерял бюджет", - подсчитал средства налогоплательщиков Ярослав Железняк.

Подписанный закон предусматривает поэтапное увеличение ставок акциза. На первом этапе, по подсчетам экспертов "Нефтерынка", цены на топливо вырастут следующим образом:

бензин: на 1,58 грн/л;

дизель: на 2,07 грн/л;

газ: на 5,22 грн/л.

В дальнейшем налоговое давление будет расти по предусмотренному в новом законе графику.