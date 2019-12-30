У новорічну ніч та в перший день нового року біля Софіївської площі обмежать рух транспорту

Починаючи з 20:00 31 грудня до 03:00 1 січня та із 14:00 до 22:00 1 січня автомобілі не пропускатимуть Володимирським проїздом та вул. Володимирською (від будинку № 23 вул. Софіївської до Рильського провулку).

Столичний метрополітен у ніч із 31-го на 1-ше працюватиме на три години довше, фунікулер – цілодобово.

Автобуси, тролейбуси, трамваї та маршрутні таксі також курсуватимуть після опівночі.

Розклад руху муніципального транспорту опублікований на сайті “Київпастрансу”.

Нагадаємо, що у Києві може запрацювати ізраїльська система паркування.