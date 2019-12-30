В новогоднюю ночь и в первый день нового года возле Софиевской площади ограничат движение транспорта

Начиная с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января и с 14:00 до 22:00 1 января автомобили не будут пропускать по Владимирскому проезду и ул. Владимирской (от дома № 23 ул. Софиевской до Рыльского переулка).

Столичный метрополитен в ночь с 31-го на 1-е будет работать на три часа дольше, фуникулер – круглосуточно.

Автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси также будут курсировать после полуночи.

Расписание движения муниципального транспорта опубликовано на сайте "Киевпастранса".

Напомним, что в Киеве может заработать израильская система парковки.