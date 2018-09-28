До вступу в силу закону про реформу сфери паркування штрафи за такі порушення теж штрафували водіїв, та непогано наповнювали казну.

Депутат Київради Александр Пабат опублікував на своїй сторінці FB відповідь на звернення до департаменту патрульної поліції в якому вказана кількість порушень правил паркування у відведених для людей з інвалідністю.

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“З початку року патрульної поліцією Києва заду коментовано 6 512 випадків паркування під знаком “місця для людей з інвалідністю”. Персонажі, що мають нецівілізовану привабливість залишити свій транспорт на спецместах, доповнили казну, сплативши штрафи на суму 6,86 млн грн.” пише депутат