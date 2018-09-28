Департамент патрульної поліції оголосив тендер по закупівлі послуг з ремонту службових автомобілів Toyota Prius в Києві за 4 млн гривень. Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro.

Тендер оголошено 14 вересня. Пропозиції бажаючі можуть подавати до 30 вересня. Аукціон відбудеться 1 жовтня. Йдеться про ремонт 49 автомобілів.

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Патрульна поліція планує закупити послуги по заміні і повноцінній інсталяції високовольтної акумуляторної батареї гібридної системи службових автомобілів.

Згідно з інформацією, мова йде про ремонт 49 автомобілів, бо саме таку кількість послуг поліція планує закупити.

Як повідомляли Українські Новини, патрульні розбили кожен шостий автомобіль, деякі авто потрапляли в ДТП до 8 разів. За останні два роки за участю автомобілів патрульної поліції сталося 1,9 тис. ДТП.