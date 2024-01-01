На ручнику чи на передачі: як краще паркувати машину в мороз

Як залишити машину? На першій передачі чи на задній? А може на нейтральній з «ручником»? Наближаються морозні ночі, і відповіді на ці питання опублікував сайт Avtomir.ua.

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В Україні, де середній вік автомобілів становить понад 15 років, залишається чимало автомобілів з механічною коробкою передач. Тож питання досить актуальне.

На передачі чи на «ручнику»?

Якщо «ручник» замерз за ніч, рекомендується постукати по задніх колесах, що може допомогти у випадку застряглих важелів або саморегуляторів. Також причина може бути у тому, що гальмівні колодки примерзли до барабана (так буває, якщо мороз досить сильний). У такому випадку можна спробувати відігріти колеса. Допомогти може будівельний фен, газова горілка або гаряча вода.

Під час перевірки автомобіля до зими перш за все перевірте акумулятор. Адже від нього залежить, чи зможе машина завестись в лютий мороз. Якщо АКБ пора замінити, зверніть увагу на Bosch - у цього виробника найширша лінійка батарей для сучасних автомобілів, вони мають мінімальний саморозряд та забезпечують надійний старт після тривалого простою. Рекламна інформація

Якщо жоден з цих способів не приносить результатів, то, на жаль, доведеться почекати, поки спадуть морози. Або везти автомобіль на СТО евакуатором. Їзда зі стоянковим гальмом хоч і можлива, але ризикована, оскільки це легкий спосіб пошкодити гальмівну систему.

Яка передача оптимальна

Саме тому рекомендується залишати автомобіль з увімкненою передачею. Чи має значення якою? Так, якщо ми залишимо машину на дорозі з ухилом.

Правило просте:

якщо ми дивимося обличчям у гору (машина норовить відкотитись назад), вмикаємо задню передачу;

якщо стоїмо спиною в гору (може покотитись вперед), залишаємо машину на першій передачі.

Сенс у тому, щоб двигун не крутився у зворотному напрямку. Особливо небезпечний «реверс» для двигунів з ланцюговим приводом ГРМ – пуск після такої стоянки може викликати перескакування ланцюга.

Також варто скерувати кермо у правильну сторону. Якщо автомобіль все-таки покотиться, щоб він вперся у бордюр і не виїхав на проїздну частину.