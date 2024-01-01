На ручнике или на передаче: как лучше парковать машину в мороз

Как оставить машину? На первой передаче или на задней? А может на нейтральной с "ручником"? Приближаются морозные ночи, и ответы на эти вопросы опубликовал сайт Avtomir.ua.

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В Украине, где средний возраст автомобилей составляет более 15 лет, остается немало автомобилей с механической коробкой передач. Поэтому вопрос достаточно актуален.

На передаче или на "ручнике"?

Если "ручник" замерз за ночь, рекомендуется постучать по задним колесам, что может помочь в случае застрявших рычагов или саморегуляторов. Также причина может быть в том, что тормозные колодки примерзли к барабану (так бывает, если мороз достаточно сильный). В таком случае можно попробовать отогреть колеса. Помочь может строительный фен, газовая горелка или горячая вода.

Если ни один из этих способов не приносит результатов, то, к сожалению, придется подождать, пока спадут морозы. Или везти автомобиль на СТО эвакуатором. Езда со стояночным тормозом хоть и возможна, но рискованна, поскольку это легкий способ повредить тормозную систему.

Какая передача оптимальная

Именно поэтому рекомендуется оставлять автомобиль с включенной передачей. Имеет ли значение какой? Да, если мы оставим машину на дороге с уклоном.

Правило простое:

если мы смотрим лицом в гору (машина норовит откатиться назад), включаем заднюю передачу;

если стоим спиной в гору (может покатиться вперед), оставляем машину на первой передаче.

Смысл в том, чтобы двигатель не крутился в обратном направлении. Особенно опасен "реверс" для двигателей с цепным приводом ГРМ – пуск после такой стоянки может вызвать перескакивание цепи.

Также стоит направить руль в правильную сторону. Если автомобиль покатится, он должен упереться в бордюр и не выехать на проезжую часть.