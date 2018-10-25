Реалізація проекту будівництва двох розв’язок на села Чайки та Стоянка розпочнеться у 2019 році.

23 жовтня 2018 року Постійна комісія київради з питань містобудування, архітектури та землекористування ухвалила рішення про виділення землі для будівництва двох дворівневих розв’язок на дорозі М-06 до масиву Чайки та поблизу с. Білогородка. Через активну забудову потік автомобілів сюди значно збільшився, що призвело до маси ДТП та довгих заторів.

Дане рішення відкриває можливість здійснення наступного етапу – передання проектної документації до Державної експертизи, що потім дозволить підряднику розпочати роботи. Попереду ще два важливих рішення постійних комісій Київради - з питань екологічної політики та з питань транспорту, зв’язку та реклами.

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Ці дві розв'язки – перші з п'яти об'єктів, які реалізуються в рамках Проекту підвищення безпеки на підходах до м. Київ Державним агентством автомобільних доріг України спільно із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Проект передбачає будівництво п’яти дворівневих транспортних розв’язок в передмісті Києва: на дорозі М-06 поворот до масиву Чайки (км 15+668), до с. Білогородка (км 20+029) та в с. Стоянка (км 21+767), а також на дорозі М-05 поворот в с. Чабани (км 15+390) та на с. Боярка (км 21+847). Усі проекти реалізуються за рахунок коштів позики міжнародних фінансових організацій (ЄБРР та ЄІБ).

Укравтодор вже провів міжнародний тендер для визначення підрядної організації, яка має забезпечити будівництво транспортних розв’язок, розробив проектну документацію. Наразі завершуються процедури із підписання договору на реалізацію цього проекту.

Будівництво транспортної розв'язки до масиву Чайки на трасі М-06 є дуже важливим, адже наразі у зв’язку із активною розбудовою житлового масиву кількість транспорту на цій ділянці дороги суттєво збільшилася. Окрім цього, тут проходить маршрут міського автобуса № 37.

Через активний трафік по трасі М-06 на під’їзді до Києва – розворот через три смуги зустрічної магістралі є вкрай небезпечним для всіх транспортних засобів. Низька пропускна спроможність через високу інтенсивність транспорту, недостатній рівень безпеки та зручності руху в існуючих умовах, щорічне зростання кількості транспортних засобів призводить до щорічного збільшення кількості та тяжкості дорожньо-транспортних пригод. Лише у період 2016 – 2017 рр. на цій ділянці трапилося 25 ДТП, в тому числі 8 ДТП з тяжкими наслідками. Крім того, періодично спостерігається зниження швидкості руху та зупинка автомобільного потоку не лише на лівоповоротному з'їзді, але й за основними напрямками дороги Київ - Чоп.

Нагадаємо, що біля офісу "Укравтодору" дорогу відремонтували за один день.