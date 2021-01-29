Великі мережі АЗС з 28 по 29 січня підняли ціни на бензини і дизельне пальне на 30-50 коп. за літр, повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

Зокрема, всі види палива в мережі ОККО здорожчали на 50 коп. за літр: А-92 – до 28,49 грн за літр, А-95 – до 29,49 грн за літр, ДП – до 28,49 грн за літр.

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На станціях SOCAR тільки бензини здорожчали на 50 коп. за літр: А-92 – до 28,98 грн за літр, А-95 – до 29,98 грн за літр. А вартість ДП залишилася такою, як і була, – 28,48 грн за літр. Пальне у мережі AMIC здорожчало в середньому на 33-48 коп. за літр: А-92 – до 26,34 грн за літр, А-95 – до 27,34 грн за літр, ДП – до 26,48 грн за літр.

"Авантаж 7" і ZOG підняли вартість бензинів на 50 коп. за літр. При цьому ДП на ZOG виросло в ціні на 1,2 грн за літр, до 23,99 грн за літр. На 20-30 коп. за літр також підняла ціни мережа UPG. На заправках "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Mango", "Укргазвидобування" і "Нефтек" ціни на паливо зросли на 10-60 коп. за літр.

В "А-95" відзначили, що середня ціна по країні бензину А-92 29 січня склала 24,91 грн за літр, А-95 здорожчав до 25,94 грн за літр, ДП – до 25,34 грн за літр. Таким чином, середнє зростання цін за добу склало по Україні 9-10 коп. за літр.

Увечері 27 січня, після тримісячної цінової паузи, мережа групи "Приват" підвищила вартість усіх видів палива відразу на 1 грн за літр. Слідом за "Приватом" на 50 коп. за літр паливо здорожчало на станціях WOG.