Роздрібні мережі 28 січня підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-40 коп за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

У мережі ОККО продукт здорожчав на 8 коп. за літр, до 13,91 грн за літр. На стільки ж у середньому по мережі підняла ціну Motto (до12,96 грн за літр).

Читайте також: Українці перестали вписувати ГБО в "техпаспорт"

Консолідована мережа "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, у середньому підвищила ціни на 3 коп. за літр, до 12,39-12,34 грн за літр. Найбільше підвищення цін у цій мережі зафіксовано в Полтавській області, де вартість автогазу виросла на 20 коп. за літр, до 12,25 грн за літр. У деяких інших областях ціна виросла на 10 коп. за літр. "Автотранс", "UPG", "Кворум" і "Овіс" підняли ціни на 10 коп. за літр. Середня ціна в Україні: 13,07 грн за літр.