Розничные сети 28 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-40 коп за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В сети ОККО продукт подорожал на 8 коп. за литр, до 13,91 грн за литр. На столько же в среднем по сети подняла цену Motto (до12,96 грн за литр).

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Консолидированная сеть "Привата", обладающая наибольшим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 3 коп. за литр, до 12,39-12,34 грн за литр. Наибольшее повышение цен в этой сети зафиксировано в Полтавской области, где стоимость автогаза выросла на 20 коп. за литр, до 12,25 грн за литр. В некоторых других областях цена выросла на 10 коп. за литр. "Автотранс", "UPG", "Кворум" и "Овис" подняли цены на 10 коп. за литр. Средняя цена в Украине: 13,07 грн за литр.