Падіння курсу гривні за останні кілька днів вже призвело до підвищення цін на пальне.

Роздрібні мережі АЗС підвищили вартість палива в межах 0,2 – 1,3 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи А-95.

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На станціях мережі Shell бензини подорожчали на 0,90 – 0,95 грн/л: бензин А-92 – до 32,39 грн/л, бензин А-95 – до 32,92 грн/л. Ціна ДП зросла на 1,34 грн/л, до 32,16 грн/л. Бензини у мережі SOCAR подорожчали на 0,95-1 грн/л.

На UPG бензини подорожчали на 1 грн/л, ДП - на 1,3 грн/л. Так, ціна на А-95 збільшилася до 31,30 грн/л, А-92 — до 31,90 грн/л, на ДП — до 29,90 грн/л.

У мережі "Авантаж 7" на 50 коп./л зросли ціни на бензин: А-95 подорожчав до 28,95 грн/л, А-92 — до 29,95 грн/л.

Мережі AMIC, Паралель, Автотранс, Автопорт, Prime, Chipo, Mango та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,2-1,3 грн/л (див. таблицю).

Зміна роздрібних цін на бензини та дизельне паливо на АЗС з 13 по 14 січня, грн/л: