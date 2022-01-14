Падение курса гривны за последние несколько дней уже привело к повышению цен на топливо.

Розничные сети АЗС повысили стоимость топлива в пределах 0,2-1,3 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95.

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На станциях сети Shell бензины подорожали на 0,90-0,95 грн/л: бензин А-92 – до 32,39 грн/л, бензин А-95 – до 32,92 грн/л. Цена ДТ выросла на 1,34 грн/л, до 32,16 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 0,95-1 грн/л.

На UPG бензины подорожали на 1 грн/л, ДТ - на 1,3 грн/л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,30 грн/л, А-92 — до 31,90 грн/л, на ДТ — до 29,90 грн/л.

В сети "Авантаж 7" на 50 коп./л выросли цены на бензин: А-95 подорожал до 28,95 грн/л, А-92 — до 29,95 грн/л.

Сети AMIC, Параллель, Автотранс, Автопорт, Prime, Chipo, Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,3 грн/л (см. таблицу).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 13 по 14 января, грн / л: