Виявляється, бабці можуть їздити так, що машинка буде зовсім не в ідеальному стані.

Одна з найбільш розповсюджених "легенд" на ринку вживаних авто звучить так: "машина майже не використовувалась, пробіг маленький, бо на ній бабця лише в магазин їздила".

Таке твердження мало коли відповідає дійсності. Однак на відео все було саме так: на старенькому VW Golf справді їздила бабця. Втім, вона, мабуть, в минулому була автогонщицею. Бо їздила так, як не кожен підліток.

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