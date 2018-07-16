Вгадаєте, яка марка здобувала перемогу у перегонах 19 разів?

Щорічно вже протягом майже цілого століття у Франції проводяться престижні перегони на витривалість 24 Heures du Mans – “24 години Ле Ман”. Цікаво побачити еволюцію болідів протягом усіх цих років.

А ще не менш цікавою видається статистика перемог. У змаганнях протягом багатьох років брали участь такі автовиробники як Alfa-Romeo, Aston-Martin, Bentley, Peugeot, Audi, Porsche, Ford, Matra Simca, Ferrari, Jaguar, Talbot-Lago, Delahaye, Mercedes-Benz, Lorraine-Dietrich, Bugati, McLaren, BMW та Toyota.

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Перша гонка “24 години Ле Ман” пройшла 26-27 травня 1923 року на дорогах загального користування навколо міста Ле Ман. Тоді переміг автомобіль Chenard & Walker Sport, що за 24 намотав довкола міста Ле Ман 128 кіл і пройшов відстань у 2209 км. Перегони проводяться щороку, і були відмінені лише двічі – у 1936 році гонка не проводилась через масовий страйк, а з 1940 по 1948 роки змагання не проводились через другу світову війну та необхідність приведення до ладу міст після неї.

Фото: Автомобілі переможці перегонів “24 години Ле Ман” з 1923 по 2018 роки / Budget Direct Car Insurance

Від самого початку у перегонах домінували європейські автовиробники, команди й пілоти – лідерами перших років були Bugatti, Bentley та Alfa Romeo. Винятком стали три перемоги: Ford в кінці 60-х років, Mazda на початку 1990-х і остання – Toyota TS050 V6.

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Чи не частіше за інших у Ле Мані можна було побачити червоні боліди Ferrari, котрі в усі часи були серйозними суперниками і багаторазовими переможцями змагань. Однак абсолютним лідером за кількістю перемог у кубку виробників стала компанія Porsche. Н а рахунку німецького автовиробника 19 перших місць. При цьому Порше утримує ще й рекорд за кількістю перемог поспіль – у скарбнички німецької марки їх 7, на одну більше, ніж у Ferrari.

Однак, не дивлячись на значні досягнення у перегонах, італійці з Ferrari не змогли зайняти навіть друге місце за кількістю перемог – його посідає Audi з 13 першими місцями на подіумі, хоча ця компанія прийшла у “24 години Ле Ман” пізніше за інших. Цікаво, що найбільшу кількість перемог у заліку пілотів здобув датський пілот Том Крістенсен – більшість з них на болідах Ауді.

Як гадаєте, котрий з автовиробників стане переможцем у 2019 році?

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