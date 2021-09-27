Криза на ринку нових авто в Європейському Союзі продовжує провокувати підвищений попит на вживані автомобілі. У результаті дефіциту нових авто, вживані моделі продовжують дорожчати.

Так, за даними сайту з продажу вживаних автомобілів autoscout24.de, вперше в Німеччині середня ціна автомобіля з пробігом перевищила позначку в 23 тисячі євро. Якщо точніше, в серпні була зафіксована цифра в 23 196 євро – на 250 євро вище липневого значення. Таким чином, за рік вживані авто в країні подорожчали на 3 тисячі євро.

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Якщо раніше причиною подорожчання вживаних авто була нестача нових автомобілів через закриття заводів і небажанням витрачатися, то потім машини почали дорожчати через глобальну нестачу напівпровідників.

За даними галузевої асоціації ACEA, кількість реєстрацій нових автомобілів в Європі впала на 18% в серпні та на 24% в липні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це найгірший показник з 2013 року. Враховуючи це, пригнані з ЄС в Україну авто теж можуть подорожчати.