Кризис на рынке новых авто в Европейском Союзе продолжает провоцировать повышенный спрос на бывшие в употреблении автомобили. В результате дефицита новых авто, подержанные модели продолжают дорожать.

По данным сайта по продаже бывших в употреблении автомобилей autoscout24.de, впервые в Германии средняя цена автомобиля с пробегом превысила отметку в 23 тысячи евро. Если точнее, в августе была зафиксирована цифра в 23 196 евро – на 250 евро выше июльского значения. Таким образом, за год подержанные авто в стране подорожали на 3 тысячи евро.

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Если раньше причиной подорожания подержанных авто была нехватка новых автомобилей из-за закрытия заводов и нежелания тратиться, то потом машины начали дорожать из-за глобального недостатка полупроводников.

По данным отраслевой ассоциации ACEA, количество регистраций новых автомобилей в Европе упало на 18% в августе и на 24% в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это худший показатель с 2013 года. Учитывая это, пригнанные из ЕС в Украину авто тоже могут подорожать.