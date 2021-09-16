Огромное предложение на внутреннем рынке и подорожание подержанных авто за рубежом создали ситуацию, когда стало дешевле купить аналогичное авто в Украине.

В 2021 году на рынке подержанных автомобилей произошло несколько интересных событий. В первой половине года, когда европейские страны не пускали украинцев к себе из-за ковидных ограничений, ввоз автомобилей с пробегом был доступен лишь небольшому кругу предпринимателей. У них были постоянные представители, которые покупали авто в Европе и автовозы, которыми ввозили машины в Украину. Спрос на подержанные авто в Украине был высокий, поэтому этот бизнес был выгодным.

Во второй половине года украинцы получили прививки, многие европейские страны разрешили въезд украинцам. Поэтому к автовозам добавились частные "перекупы", которые начали возить авто из Европы. В то же время одновременно уже с весны 2021 года, цены на подержанные легковушки в Европе начали подниматься. Причин было несколько – желание европейцев передвигаться на собственном транспорте из-за страха заражения в общественном, а также уменьшение предложений новых авто из-за недостатка полупроводников.

Кстати Средняя цена компактных автомобилей в Европе между 2002 и 2020 годами выросла на 63%

Подобная ситуация по повышению спроса и цен на подержанные авто была и в других странах, откуда украинцы возят авто – в частности, из США, Канады и Кореи. Однако сроки между покупкой в ​​этих странах и попаданием автомобиля на украинский рынок из-за большого расстояния были длиннее. Поэтому эта тенденция более растянута во времени больше, чем для авто из Европы.

Ввезли в два раза больше

Всего с января по август в Украину привезли около 311 тысяч подержанных авто. Причем если в первом полугодии привозили по 26 – 40 тысяч подержанных авто в месяц, то в июле уже 58 тысяч, а в августе – 51 тысячу. То есть почти вдвое больше, чем весной! Причем речь идет именно о зарегистрированных авто, а ввозимых без регистрации в этот период было еще больше.

Еще один фактор увеличения предложения на украинском авторынке – так называемые "евробляхи". С весны автомобили, которые ездили по Украине на еврономерах, начали активно растамаживать по сниженным ставкам. Большое количество из этих машин вышли на рынок, то есть их начали продавать. Это автомобили нижнего ценового сегмента в 4 – 7 тысяч долларов.

Предложение превышает спрос

Таким образом, сложилась ситуация, когда ввозимые в Украину автомобили еще не продались, а цены на подержанные авто за рубежом поднялись. Перекупщики подержанных автомобилей сейчас жалуются, что предложение автомобилей на рынке огромное, а покупателей нет. То есть при такой ситуации продавцы вынуждены снижать цены, чтобы продать ввозимые авто. В то же время если поехать за автомобилем в Европу или заказать авто с аукциона США, то из-за повышения цен такие машины окажутся дороже, чем аналогичные имеющиеся в Украине.

Результатом такого положения вещей могут воспользоваться потенциальные покупатели, которые сейчас выбирают себе авто. Им выгоднее выбрать на внутреннем рынке из-за обилия предложений и еще и изрядно поторговаться. Причем делать это надо сейчас, пока это не сделал кто-то другой. Ведь запасы ввозимых ранее авто через несколько месяцев закончатся, и тогда перекупщики начнут ввозить в Украину те авто, которые подорожали за рубежом.

Полезно калькулятор растаможивания автомобилей в Украине

То есть существует вероятность, что где-то под конец 2021 года или в начале 2022 года на украинском рынке подержанных авто будет дефицит ввезенных машин. К тому же они подорожают. Причем речь идет о суммах в тысячу и больше долларов за авто, которое сегодня стоит около 10 тысяч долларов и на 2-3 тысячи – на более дорогие авто.

Недостаток полупроводников создает дефицит новых автомобилей, что может продолжиться еще два года, то есть процесс подорожания подержанных автомобилей вполне вероятно затянется на этот период. Таким образом, купленное этой осенью авто может стать неплохой инвестицией и почти не потерять в цене в ближайшие годы.