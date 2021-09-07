За прошлый месяц украинцы зарегистрировали 51,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Такое количество регистраций импортных подержанных авто на 56% превысило показатель годичной давности, сообщает “Укравтопром”. Итак, в августе доля подержанных авто составила почти 86% от всех легковых автомобилей, которые впервые регистрировались в Украине.

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Самым популярным подержанным автомобилем месяца стал Volkswagen Passat. В течение августа 2021 года украинцы зарегистрировали 3327 Пассатов. Второй результат у Renault Megane, за месяц на украинские номера перешли 2832 авто с пробегом этой модели. На третьем месте Volkswagen Golf – 2697 растаможенных и зарегистрированных авто. Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели в августе стали 2435 украинцев. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1657 ед.

Всего с начала 2021 года украинские номера получили более 301 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что на 46% больше чем в прошлом году и в четыре с половиной раза больше, чем новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период текущего года.