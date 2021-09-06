Популярная немецкая платформа по продаже автомобилей mobile.de провела масштабное исследование о влиянии цвета машины на ее стоимость при перепродаже. Общий итог анализа – окрас имеет большое значение. Может даже больше, чем многие думали.

Так, немецкие коллеги установили, что автомобили фиолетового цвета на вторичном рынке теряют около 27,2 процента средней цены, серебристого – 25%, золотистого – 23,1%, желтого – 13,3%, красного – 11,5%, синего – 9, 8%, серого – 9,7, черного – 9,5%, белого – 5,9%, оранжевого – 5,4%, зеленого – 1,3%. То есть, как видно, некоторые цвета могут ощутимо удешевлять машину. В основном это касается нетипичных цветов.

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В mobile.de отмечают, что одни и те же автомобили с более яркими цветами гораздо реже просматриваются в объявлениях, чем машины с более нейтральными цветами вроде серого или черного. Вместе с тем исследователи подчеркивают, что не стоит все "грести под одну гребенку" – большое значение играет класс автомобиля. Так, красный может быть отличным выбором в пользу Ferrari, но когда речь идет о бизнес-седане, такие как Volkswagen Passat или BMW 5-Series, такой окрас неуместно, поскольку вызовет у владельца большая головная боль при перепродаже.

В целом немцы констатируют – собственнику, который рассчитывает в будущем хорошо “сбыть” свою железную лошадку, необходимо помнить, что цвет должен соответствовать сегменту автомобиля или некоторым средним значением. Также лучше избегать модных цветов – они могут быть популярны сегодня, но уже завтра потерять актуальность. Так сказать, классика решает.

Отметим, что ранее аналогичное исследование провели американцы с iSeeCars. В целом, у них вышли похожие выводы, хотя некоторые отличия все же есть.