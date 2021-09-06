Популярна німецька платформа з продажу автомобілів mobile.de провела масштабне дослідження стосовно впливу кольору машини на її вартість при перепродажі. Загальний підсумок аналізу - окрас має велике значення. Може навіть більше, ніж багато хто думав.

Так, німецькі колеги встановили, що автомобілі фіолетового кольору на вторинному ринку втрачають близько 27,2 відсотка середньої ціни, сріблястого - 25%, золотистого - 23,1%, жовтого - 13,3%, червоного - 11,5%, синього - 9 , 8%, сірого - 9,7, чорного - 9,5%, білого - 5,9%, оранжевого - 5,4%, зеленого - 1,3%. Тобто, як видно, деякі кольори можуть відчутно здешевлювати машину. В основному це стосується нетипових кольорів.

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У mobile.de відзначають, що одні й ті ж автомобілі з більш яскравими квітами набагато рідше проглядаються в оголошеннях, ніж машини з більш нейтральними кольорами на кшталт сірого або чорного. Разом з тим дослідники підкреслюють, що не варто все “гребти під одну гребінку” - велике значення грає клас автомобіля. Так, червоний може бути відмінним вибором на користь Ferrari, але коли мова йде про бізнес-седані, такі як Volkswagen Passat або BMW 5-Series, таке забарвлення недоречне, оскільки викличе у власника великий головний біль при перепродажі.

В цілому німці констатують - власнику, який розраховує в майбутньому добре «збути» свою залізну конячку, необхідно пам'ятати, що колір повинен відповідати сегменту автомобіля або деяким середнім значенням. Також краще уникати модних кольорів - вони можуть бути популярні сьогодні, але вже завтра втратити актуальність. Так би мовити, класика вирішує.

Відзначимо, що раніше аналогічне дослідження провели американці з iSeeCars. В цілому, у них вийшли схожі висновки, хоча деякі відмінності все ж є.