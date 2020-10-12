Популярність чорно-білої гамми невпинно росте.

Око здорової людини здатне розрізнити близько мільйона відтінків. Навіть такі “універсальні” кольори, як чорний, білий та сірий мають сотні варіацій. Сучасна автомобільна промисловість використовує, переважно, комбінації саме цих трьох кольорів.

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Молочно-білий, сніжно-білий, тьмяно-білий, сивий чи блідий, колір слонової кістки (айворі), перлинно-білий… Усі ці відтінки використовуються для лакофарбового покриття автомобілів. За данними компанії PPG – одного з найбільших виробників автомобільних фарб, у 2018 році 39 відсотків автомобілів у світі були білого кольору, а у 2019-му таких машин було лиш на 1 відсоток менше.

У Європі на білий припадає приблизно третина усіх кольорів авто, за ним слідують чорний з 19% та сірий з 18%, згідно з повідомленням підрозділу покриттів BASF. У США білі автомобілі становлять 23% і рівно стільки ж машин – чорного кольору. Китай – близько 60% білих автомобілів, Корея – більше 30.

Діаграма від користувача Reddit Feemiror демонструє, як змінювались вподобання автомобілістів у відношенні кольору авто за останні 30 років. Найпопулярнішими з барвистих кольорів є блакитний та зелений, а от королівський колір – пурпуровий – не користується попитом у покупців машин. Відповідно, при бажанні продати свій автомобіль непопулярного кольору, власнику доведеться роибити це довше, а можливо, і знизити ціну.