Експерти компанії BASF Coating опублікували рейтинг найпопулярніших автомобільних кольорів в світі 2018 року.

У 2018 року власники автомобілів віддавали перевагу білому, чорному, сірому і сріблястому кольорам – на їх частку припало приблизно 80% всього світового автопарку. У дослідженні наголошується, що, наприклад, в білий колір в США пофарбована кожна четверта машина, в Європі – кожна третя, а в Азії – кожна друга.

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Найпоширенішим відтінком зі всієї великої кількості став синій, слідом за ним йде червоний. Згідно з дослідженням, в Європі найбільше цінується сірий колір – в палітрах автовиробників експерти нарахували більше сотні його відтінків.

Відзначимо, що більше 65% всіх європейських машин пофарбовані з використанням металевого або перламутрового ефектів. При цьому темні кольори мають металевий ефект, а світлі – перламутровий.