Эксперты компании BASF Coating опубликовали рейтинг самых популярных автомобильных цветов в мире 2018 года.

В 2018 году владельцы автомобилей отдавали предпочтение белому, чёрному, серому и серебристому цветам – на их долю пришлось примерно 80% всего мирового автопарка. В исследовании отмечается, что, например, в белый цвет в США выкрашена каждая четвёртая машина, в Европе – каждая третья, а в Азии – каждая вторая.

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Самым распространённым оттенком из всего многообразия стал синий, следом за ним идёт красный. Согласно исследованию, в Европе больше всего ценится серый цвет – в палитрах автопроизводителей эксперты насчитали более сотни его оттенков.

Отметим, что более 65% всех европейских машин окрашены с использованием металлического или перламутрового эффектов. При этом тёмные цвета имеют металлический эффект, а светлые – перламутровый.