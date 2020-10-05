Індійські позашляховики Mahindra Thar спочатку відстояли свою автентичність у суді, а тепер з'явились у продажу з показово низьким цінником.

У Індії стартували продажі рамного позашляховика Mahindra Thar другого покоління, котрий вважається клоном Jeep Wrangler, хоча американському виробнику довести це офіційно не вдалось. Індійська новинка виявилась значно дешевше оригіналу.

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Ціни на Mahindra Thar починаються від 980 000 рупій, тоді як оригінальний Jeep Wrangler в Індії коштує від 6 394 000 рупій. Індійська новинка випускається лише з тридверним кузовом і пропонується не лише з бензиновим, а і з дзельним мотором, якого немає у місцевого Wrangler.

Mahindra Thar має рамну конструкцію, двері і дах, що знімаються, повний привід із заниженою передачею, а також гарну геометричну прохідність. Позашляховик має незалежну передню підвіску на подвійних важелях, стандартне блокування заднього диференціала. Автомобіль пропонується у двох комплектаціях і 13 виконаннях, доступний з механічною та автоматичною коробкою передач.

Фото: Mahindra Thar / Mahindra

У комплектації AX позашляховик доступний тільки з 6-швидкісною МКПП. Базовий Thar оснащується 2-літровим бензиновим мотором на 150 к.с. та 320 Нм. В оснащення входять 16-дюймові штамповані колісні диски, електросклопідйомники, дві подушки безпеки, кондиціонер, м’який дах і шестимісний салон. Саме ця версія коштує 980 000 рупій – 378 800 гривень в еквіваленті. Дизельна версія з 2,2-літровим мотором на 130 к.с. та 300 Нм оцінюється у 1 085 000 рупій – 419 400 гривень.

У дорогих версій позашляховиків комплектації LX салон має чотиримісне виконання, дах – жорсткий, є мультимедійна система з 7-дюймовим сенсорним екраном, мультируль, бортовий комп'ютер, датчики тиску в шинах, світлодіодна оптика, передні крісла з восьмідіапазонним електрорегулюванням, круїз-контроль і 18-дюймові легкосплавні диски. Така комплектація також передбачає оснащення 6-ступінчастим “автоматом. Коштують такі джипи від 1 249 000 до 1 365 000 рупій.